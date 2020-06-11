 

На главу Норильска завели дело о халатности из-за разлива топлива на ТЭЦ

11.06.2020, 10:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствие утверждает, что Ахметчин не исполнил своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, сообщается на сайте СК. 

По факту халатности главы Норильска возбуждено уголовное дело. 

Напомним, по делу о разливе дизтоплива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов. Президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке в Норильске

Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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