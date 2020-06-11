 

Степанов о новых случаях COVID-19: Такого антирекорда у нас еще не было

11.06.2020, 10:45, Новости дня

За сутки коронавирус выявили у 19 детей и 65 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Госпитализировано 134 человека, выздоровело 372 пациента.

Всего за период пандемии заболели 2092 ребенка и 5249 медработников.

За сутки было проведено 18 692 теста на коронавирусную инфекцию, из них 10 569 – методом ПЦР и 8123 ИФА-теста.

Больше всего новых случаев было зарегистрировано во Львовской области (125), Киевской области (54) Ровенской области (53) и в Киеве (91).

“Такого антирекорда у нас еще не было”, – добавил Степанов.

За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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