Мнение: Адские санкции приговорили Россию, а теперь ее добьют санкции невиданные!

11.06.2020, 10:42, Разное



С#ки, что я могу сказать еще. У меня в графике сегодня собрать ролик про полную газификацию России, недавно вышел ролик о том, как мы победили в нефтянной войне – вы же заметили, как навальнятки хайло завалили про то, что "Рашка фсио", что дескать, без нефти и нормальных цен нам конец, что продукты подорожают в три раза, что гречка кончилась и т.д?

А еще у меня в графике, я тупо не успеваю, о том, как не надо переписывать историю сюжет на воскресенье, о нашей новой ядерной доктрине, чтобы у некоторых не чесалось, о том, как действительно Россия будет выходить из кризиса, и что у нас тут шансов море, в отличие от партнеров. Да уже новый выпуск про производство делать надо, а эти, мать их, волшебницу, партнеры – чо творят!

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести такие жесткие санкции в отношении России, Ирана и Китая, которых, по их оценке, ранее никогда не было. <…> Отмечается, что все эти предложения носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

Я же говорю – с#ки. Их чо, бухой Ефремов покусал? Вы уже ведь ввели самые-самые – и опять не угадали? Как в "Золотом теленке" – надо играть еще быстрее, а потом на новой странице – быстрее, как никогда прежде? И это – напоминаю – сверхдержава, епт! Опора цивилизации, где негры мутузят счас негров за права негров! И – ихние же аналитики, я сколько раз уже "с#ки" написал? – тут же уточняют, что Россия не имеет права ржать над дебилами и типа происходящее – это не признак слабости последней сверхдержавы. Украина Мейк Эгегейн или Разом США Богато, да?

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В общем, мне надо было в воскресенье собрать два новых сценария, а теперь, это нереально, но хотелось бы 4. И снять все это успеть. И смонтировать еще когда-нибудь. Ведь, к тому же, я тут придумал новый формат подачи информации – его тоже опробовать надо. Пока не началось, да?

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Счастья вам.