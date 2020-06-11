Танер Олмез из сериала “Великолепный век. Империя Кесем” помолвлен

11.06.2020, 10:30, Разное

Танер Олмез попросил руки давней возлюбленной Эдже Чешимоглу.

Девушка знаменитости тоже артистка. Они встречаются уже несколько лет.

Танер и Эдже не любят сообщать подробности личной жизни.

Некоторое время они скрывали изменение своих статусов от прессы.

Звезде “Великолепного века” удалось устроить тайную помолвку.

По словам Олмеза, он намерено не говорил о радостном событии до его свершения. Артист не хотел привлекать излишнее внимание.

Церемония бракосочетания запланирована на осень. Свадьбу

будут гулять в Стамбуле, в роскошном отеле. Дату торжества звезда “Великолепного

века” не назвал – определиться сложно из-за неблагоприятной

эпидемиологической обстановки.

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Публикация от Ece Cesmioglu (@ececesmioglu) 2 Май 2019 в 12:52 PDT

О том, что Танер Олмез и Эдже Чешимоглу собираются связать

себя узами брака, стало известно минувшей зимой. Полгода назад звезда “Великолепного века” купила квартиру.

В Сети сразу заговорили о серьезных намерениях артиста: дескать, влюбленные строят совместные планы. В новые апартаменты Танера Эдже переедет сразу после свадьбы.