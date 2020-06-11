 

Танер Олмез из сериала “Великолепный век. Империя Кесем” помолвлен

11.06.2020, 10:30, Разное

Танер Олмез попросил руки давней возлюбленной Эдже Чешимоглу.
Девушка знаменитости тоже артистка. Они встречаются уже несколько лет.

Танер и Эдже не любят сообщать подробности личной жизни.
Некоторое время они скрывали изменение своих статусов от прессы.
Звезде “Великолепного века” удалось устроить тайную помолвку.

По словам Олмеза, он намерено не говорил о радостном событии до его свершения. Артист не хотел привлекать излишнее внимание.

Церемония бракосочетания запланирована на осень. Свадьбу
будут гулять в Стамбуле, в роскошном отеле. Дату торжества звезда “Великолепного
века” не назвал – определиться сложно из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ece Cesmioglu (@ececesmioglu) 2 Май 2019 в 12:52 PDT

О том, что Танер Олмез и Эдже Чешимоглу собираются связать
себя узами брака, стало известно минувшей зимой. Полгода назад звезда “Великолепного века” купила квартиру.

В Сети сразу заговорили о серьезных намерениях артиста: дескать, влюбленные строят совместные планы. В новые апартаменты Танера Эдже переедет сразу после свадьбы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Ксения Собчак поздравила поклонников с Пасхой в необычной шляпе с мухомором

22.04 / В РФ снижается прирост числа заражений COVID-19: 5236 случаев за последние сутки

12.04 / В Steam серию игр Sonic можно купить со скидкой до 75%

02.05 / “Я жирненькая и веселенькая!”: Анна Грачевская объявила двухнедельную “голодовку”

01.05 / ФОТО ⟩ Дефицит масок способствует творческому подходу. Полет фантазии поражает

08.05 / Экстрасенс Дарья Миронова считает, необычное имя ребенка Илона Маска может «обнулить» его судьбу

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

04.05 / Мария Ивакова отказалась от участия в «Танцах со звездами» из-за подозрения на коронавирус

14.05 / HR-эксперт Баскина перечислила недостатки обладателей нескольких профессий

21.05 / Компания Take-Two Interactive выпустит 93 игры в ближайшие пять лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска