Танер Олмез из сериала “Великолепный век. Империя Кесем” помолвлен
11.06.2020, 10:30, Разное
Танер Олмез попросил руки давней возлюбленной Эдже Чешимоглу.
Девушка знаменитости тоже артистка. Они встречаются уже несколько лет.
Танер и Эдже не любят сообщать подробности личной жизни.
Некоторое время они скрывали изменение своих статусов от прессы.
Звезде “Великолепного века” удалось устроить тайную помолвку.
По словам Олмеза, он намерено не говорил о радостном событии до его свершения. Артист не хотел привлекать излишнее внимание.
Церемония бракосочетания запланирована на осень. Свадьбу
будут гулять в Стамбуле, в роскошном отеле. Дату торжества звезда “Великолепного
века” не назвал – определиться сложно из-за неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.
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О том, что Танер Олмез и Эдже Чешимоглу собираются связать
себя узами брака, стало известно минувшей зимой. Полгода назад звезда “Великолепного века” купила квартиру.
В Сети сразу заговорили о серьезных намерениях артиста: дескать, влюбленные строят совместные планы. В новые апартаменты Танера Эдже переедет сразу после свадьбы.
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