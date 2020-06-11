 

От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

11.06.2020, 10:30, Новости дня

Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в РФ достигло 261 тыс. 150 человек – это 52% от общего числа случаев коронавируса в стране, сообщили в оперативном штабе борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, коэффициент распространения коронавируса в РФ в четверг снизился на 0,02 и находится на отметке 0,98. В Москве этот показатель упал сразу на 0,07 до 0,8, это минимум с 30 мая, передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8779 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 502 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 



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