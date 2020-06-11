 

Сброшенную в Бристоле статую работорговца подняли со дна моря

11.06.2020, 10:30, Новости дня

Сброшенный вандалами памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей, в четверг утром подняли со дна Бристольского залива в Великобритании, информирует совет города.

Накануне мэр Бристоля Марвин Рииз распорядился поднять памятник и установить его в одном из городских музеев.

«Сегодня рано утром мы достали статую Колстона из Бристольского залива. Ее доставят в безопасное место прежде, чем она станет частью музейной коллекции», – информирует бристольский совет. Операцию по подъему статую осуществляли работники городского совета, передает РИА «Новости».

Как пишет газета Telegraph, в городском совете Бристоля заявили, что позволят местным жителям решить, чем будет заменена статуя Колстона.

Напомним, в среду мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства. 



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