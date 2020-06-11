 

Врач перечислил основные причины потери обоняния помимо коронавируса

11.06.2020, 10:30, Разное

Российский медик рассказал, что потеря обоняния не всегда обусловлена заражением коронавирусом. Управделами президента Никита Ломакин перечислил, при наличии каких недугов человек может столкнуться с тем, что у него возникла аносмия.
Потеря обоняния является распространенным симптомом таких заболеваний, как сахарный диабет и гайморит, а также нейродегенеративных недугов. Из-за злоупотребления курением пациенты также иногда жалуются на потерю обоняния. Однако при возникновении аносмии Никита Ломакин советует сдать тест на коронавирус, поскольку риск может оказаться слишком большим.

Если потерю обоняния сопровождает сильный насморк, озноб, заложенность или боль в горле, то в данном случае речь ведется о гриппе или ОРВИ. Полипы в носовой полости тоже становятся причиной развития аносмии. К потере обоняния приводят возрастные изменения, травмы костей и тканей носа, химические ожоги. Однако возникновение таких симптомов на фоне пандемии коронавируса может стать сигналом для обращения за помощью в инфекционную поликлинику, отметил Никита Ломакин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад

09.05 / Тайна имени: Евгений Петросян раскрыл семейный секрет

10.05 / Маликов с дочерью устроили вечеринку вопреки режиму самоизоляции

10.05 / 2019 год. Пять самых загруженных консульств стран Шенгенской зоны находятся в России

07.05 / Александр Мясников объяснил низкое число выздоровлений от COVID-19 в России

24.05 / Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов

16.05 / Дневной фальсификат

22.05 / Эммануил Виторган показал любимого медведя дочери Этель

18.05 / Мнение: Письмо: “Мужчине важно находиться в мужском эгрегоре”

09.05 / “Это кощунство”: Бочкарева умудрилась оскандалиться в День Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска