Врач перечислил основные причины потери обоняния помимо коронавируса

11.06.2020, 10:30, Разное

Российский медик рассказал, что потеря обоняния не всегда обусловлена заражением коронавирусом. Управделами президента Никита Ломакин перечислил, при наличии каких недугов человек может столкнуться с тем, что у него возникла аносмия.

Потеря обоняния является распространенным симптомом таких заболеваний, как сахарный диабет и гайморит, а также нейродегенеративных недугов. Из-за злоупотребления курением пациенты также иногда жалуются на потерю обоняния. Однако при возникновении аносмии Никита Ломакин советует сдать тест на коронавирус, поскольку риск может оказаться слишком большим.

Если потерю обоняния сопровождает сильный насморк, озноб, заложенность или боль в горле, то в данном случае речь ведется о гриппе или ОРВИ. Полипы в носовой полости тоже становятся причиной развития аносмии. К потере обоняния приводят возрастные изменения, травмы костей и тканей носа, химические ожоги. Однако возникновение таких симптомов на фоне пандемии коронавируса может стать сигналом для обращения за помощью в инфекционную поликлинику, отметил Никита Ломакин.