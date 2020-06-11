 

Екатерина Варнава после расставания с женихом стала блондинкой с короткой стрижкой

11.06.2020, 10:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Екатерина Варнава опубликовала новый снимок, который произвел настоящий фурор среди ее подписчиков. Актриса превратилась в блондинку с короткой стрижкой, а перемены в образе фолловеры связали с ее расставанием с женихом.
Екатерина Варнава всегда ассоциируется с длинными волосами и рыжеватым цветом волос. Однако недавно она предстала в кардинально противоположном образе. Артистка показала снимок, на котором она позирует с пепельно-русыми волосами и стильной стрижкой. Поклонники засыпали Екатерину Варнаву комплиментами и назвали ее образ «бомбическим». Однако многие предположили, что такое перевоплощение временное и актриса использовала парик. В комментариях певица Елка написала, что и ей нужна такая прическа, попросив коллегу поделиться с ней.

Некоторые подписчики предположили, что на эксперименты со своей внешностью Екатерина Варнава решилась после расставания с женихом. Однако многие поспорили с этим утверждением, так как отношения актрисы и танцора Константина Мякинькова закончились еще год назад. Эту новость пара скрывала как от друзей, так и от подписчиков. По словам Екатерины Варнавы, страсть переросла в дружбу, поэтому они решили разъехаться. Несмотря на такой исход, знаменитости в прекрасных отношениях. Они поняли, что нужно двигаться дальше, поэтому свадьба ничего не изменит. Возможно, нужно было давно обзавестись детьми, и тогда бы их роман имел дальнейший смысл и продолжение.

На данный момент сердце Екатерины Варнавы не свободно. За кулисами шоу «Танцы со звездами» она познакомилась с мужчиной по имени Владимир. У пары уже закончился конфетно-цветочный период, а их отношения развиваются очень стремительно.



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