 

В РФ подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

11.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8779 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 502 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8779 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1436, Подмосковье – 724, Свердловской области – 312.

Всего в стране выявлены 502 тыс. 436 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 261 тыс. 150 человек, из них 8367 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 6532 человек.

Накануне, 10 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8404. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 375.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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