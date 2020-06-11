 

Американские конгрессмены назвали Иванишвили «союзником Путина»

11.06.2020, 10:16, Новости дня

Тринадцать американских конгрессменов выступили с заявлением о «вовлеченности богатейшего человека Грузии», лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в «дестабилизацию в Грузии в пользу России» и назвали его «близким союзником» президента Владимира Путина, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузинская оппозиция восторженно комментирует эту позицию, высказанную за несколько месяцев до выборов в парламент, которые состоятся в октябре.

Один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе назвал это заявление конгрессменов «приговором», отметив, что лидера правящей партии назвали «проводником российских интересов в Грузии».

«Позиция наших стратегических партнеров – американцев показывает, что Бидзина Иванишвили ведет страну к краху», – отметил оппозиционер, выразивший надежду на победу оппозиции на выборах.

В правящей партии пока не прокомментировали это заявление, однако сторонники «Грузинской мечты» в социальных сетях резко критикуют данных конгрессменов, называя их лоббистами американских компаний Frontera Resources и Conti Group, потерявших работу в Грузии.

В соцсетях американских конгрессменов призвали «заняться проблемами собственной страны» и сочли их позицию по отношению к Грузии «постыдной».



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