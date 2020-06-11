 

Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили

11.06.2020, 10:08, Новости дня

Московский районный суд Твери освободил досрочно экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

Трифонова сообщила, что «ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», передает ТАСС.

В МГТУ имени Баумана Владимир Лапыгин был прикреплен к кафедре «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. В июле 2015 года его обвинили в государственной измене – передаче секретной информации за рубеж.

Мосгорсуд осудил ученого на семь лет. Дело было засекречено. В 2017 году Лапыгин просил о помиловании.

В том же году сотруднику головного института Роскосмоса ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинение в государственной измене: якобы он передавал одной из стран НАТО информацию «технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов», по интернет-переписке.

Руководителем Кудрявцева был Лапыгин – именно на основании рапорта спецслужб о его допросе следствие попросило заключить под стражу Кудрявцева.

Сообщалось, что получателем секретных данных от Кудрявцева мог быть бельгийский Фон-Кармановский институт гидродинамики.



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