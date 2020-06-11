 

Германия осудила планы Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан

11.06.2020, 10:08, Новости дня

Планы правительства Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан противоречат международному праву, поэтому необходимо предпринять усилия для предотвращения этого шага, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Германии, Иордании и офиса премьер-министра Палестинской национальной автономии (ПНА), передает Deutsche Welle.

В документе подчеркивается, что стороны придерживаются единого мнения – «все переговоры по разрешению конфликта должны базироваться на международном праве и релевантных резолюциях ООН». 

В ходе переговоров с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в Иерусалиме Хайко Маас заявил, что аннексия Иорданской долины «не сделает решение ближневосточного конфликта путем создания двух государств более вероятным». 

Вместе с тем он не стал говорить о возможных санкциях, которые могут ввести против Израиля после аннексии. Маас призвал к мирному урегулированию конфликта.

Ранее в израильском Тель-Авиве прошел митинг, на котором жители города выступили против аннексии Западного берега реки Иордан. Акция закончилась исполнением гимна Палестины и столкновениями с полицией. 

Напомним, в конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

В мае Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.



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