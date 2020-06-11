 

Компания BMW представила гибридный BMW X5

11.06.2020, 10:05, Новости дня

Компания BMW представила новый гибридный кроссовер, который поступит в продажу под кодом X5 xDrive 45e.

Известно, что под капотом модели применили 3-литровый турбированный двигатель и электрический мотор, который выдает 389 л.с. мощности. Полноразмерный экологичный кроссовер приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. На полном заряде батареи X5 xDrive 45e сможет преодолеть до 50 километров без подзарядки.

Представители бренда указали, что разгон до сотни составит 5,3 секунд, а предельная скорость автомобиля равна 210 км в час. Новинка получила панорамный люк, подогрев сидений, адаптивную оптику и камеру заднего вида. Стоимость нового кроссовера пока не сообщается.



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