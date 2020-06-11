Компания Chevrolet обновила модель Spark для Южной Кореи

11.06.2020, 10:05, Новости дня

Американский концерн Chevrolet официально представил публике новую модель под названием Spark Red Pick.

Отличия предложенной модели заключаются в решетке радиатора, увеличенных колесных дисках и других стильных элементах. Покупатели смогут выбрать данную модель с двумя новыми цветами кузова Wonderland Blue и Sunset Orange. По салону важно отметить улучшенные задние ремни безопасности для пассажиров, а также дополнительную оптику.

Производитель не стал изменять технические параметры автомобиля, тогда как автомобиль получил 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 98 л.с. мощности. Остальные параметры удерживаются в тайне. Цена на новую модель Chevrolet Spark Red Pick на рынке Южной Кореи достигает 9,8 миллиона вон.