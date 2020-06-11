 

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации вокруг COVID-19

11.06.2020, 9:55, Новости дня

Доклад Европейского Союза обвинил Китай и Россию в распространении ложной и вводящей в заблуждение информации в Интернете о распространении COVID-19.

Документ ставит своей целью остановить «беспрецедентное» распространение фейковых новостей в условиях пандемии.

Китай и Россия были названы в числе «иностранных субъектов», которые стремились «подорвать демократические дебаты» и улучшить собственный имидж с помощью «целенаправленных операций влияния и дезинформации в связи с COVID-19 в ЕС», говорится в докладе исполнительного органа блока, опубликованном в среду.

«Бездействовать было бы слишком опасно», – заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова журналистам в Брюсселе.

«Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убивать граждан и подрывать работу государственных органов и таким образом ослаблять предпринимаемые меры», – сказала она.



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