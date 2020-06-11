 

Советник Трампа отрицает существование «системного расизма» в США

11.06.2020, 9:55, Новости дня

Ведущий экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу заявил в среду, что он не считает, что в США есть проблема «системного расизма».

«Я не верю, что сегодня у нас есть системный расизм», – заявил Кадлоу журналистам в Белом доме.

Белый дом находится под давлением, пытаясь отреагировать на гражданские волнения в связи с гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицией в мае.

Участники демонстраций по всей стране обвиняют полицию в системной жестокости против небелого населения и требуют масштабных реформ.

Кадлоу, который является белым, заявил, что Белый дом разрабатывает указ по данной проблеме.

«Мы изучаем возможные реформы», – сказал он.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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