 

Сайт “Госуслуги” призывает проголосовать за поправки к Конституции. Баннер виден в 12 регионах, кроме Москвы

11.06.2020, 9:54, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа сайте “Госуслуги” в российских регионах размещен призыв голосовать за поправки в Конституцию. На это обратил внимание пользователь Tjournal из Санкт-Петербурга. 

В левом верхнем углу сайта размещен баннер с текстом: “С Госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию”. Tjournal проверил еще 11 регионов, поменяв геолокацию сайта. Аналогичный баннер появляется для пользователей из Краснодарского края, Крыма, Чечни, Свердловской, Тульской, Калининградской областей, Татарстана, Еврейской автономной области, Хабаровского и Красноярского края, Башкирии.

При этом если выбрать Москву, баннер появляется с другим текстом: “Изменения в Конституцию на Госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!”

Znak.com пишет, что россиянам также начали приходить письма с предложением выбрать на портале госуслуг удобный для голосования участок – для этого нужно подать заявление. При этом в письме тоже содержится открытая агитация. “1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Участвуйте в голосовании, чтобы выразить свое отношение к предложенным изменениям”, – говорилось в письме жителям Свердловской области.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

 



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