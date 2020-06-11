Путин лично объяснит россиянам суть поправок к Конституции – “Ведомости”

11.06.2020, 9:54, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин будет лично участвовать в информировании россиян о поправках к Конституции. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на собеседника, близкого к администрации главы государства.

Акцент на этом решено сделать, поскольку “лучше Путина никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения”, отметил источник.

По информации издания, предполагается прямое обращение президента к гражданам, но пока непонятно, будет ли оно до голосования или уже после. Кроме того, в течение июня Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться предстоящее голосование по поправкам. Такие совещания уже начались.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. В их числе “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.