Норкин озвучил сроки возвращения на телевидение

11.06.2020, 9:53, Разное

Российский телеведущий Андрей Норкин рассказал о своем возвращении на телевидение после смерти супруги Юлии Норкиной. Все это время его заменял журналист Иван Трушкин, но 15 июня телеведущий вновь вернется на свое рабочее место.

Супруг скончавшейся от инфаркта Юлии Норкиной является постоянным ведущим шоу «Место встречи», трансляцией которого занимается телеканал НТВ. Однако с апреля 2019 года его заменяет Иван Трушкин. В прямом эфире Андрей Норкин пожаловался на плохое самочувствие, а затем покинул студию.

Продолжительное время телеведущий провел на больничном, а 5 июня стало известно о смерти его супруги. По словам медиков, у скончавшейся жены Андрея Норкина произошел инфаркт, причиной которого могли стать переживания и стресс, возникшие на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, Юлия Норкина могла испытывать трудности из-за перехода сына в другую школу.