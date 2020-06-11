NI назвал подводную лодку «Князь Владимир» краеугольным камнем российского флота

11.06.2020, 9:53, Разное

Американское издание NI опубликовало статью о перспективном российском атомном подводном судне. Лодка «Князь Владимир» названа экспертами журнала краеугольным камнем российского флота.

Как утверждают консультанты NI, новая атомная подводная лодка существенно повысит мощь военно-морского флота Российской Федерации. Официально «Князь Владимир» поступит на вооружение 12 июня, заключительные испытания АПЛ ранее успешно прошли в акватории Белого моря.

Сайт «Политэксперт» сообщает, что сейчас лодка, которую американцы считают краеугольным камнем ВМФ РФ, находится в Северодвинске. Акт приема-сдачи атомной субмарины свидетельствует об ее принадлежности к классу крупных подводных лодок. Ее предназначение состоит в длительных морских рейсах. Стратегический подводный крейсер-ракетоноцес «Князь Владимир» заменит головную подводную лодку «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» и считается серьезным шагом в модернизации Северного флота России.

Инновационная подлодка относится к четвертому поколению суден на атомном ходу. На воду его торжественно спустили в конце осени 2017 года. Субмарина разработана с учетом большей маневренности, «Князь Владимир» менее шумный и легче в управлении.