Кейт Миддлтон выбрала первых фаворитов своего фотоконкурса: видео

11.06.2020, 9:50, Разное

В начале мая герцогиня Кембриджская совместно с британской Национальной Портретной галереей объявила виртуальный конкурс Hold Still, в рамках которого жители королевства могут делиться собственными снимками во время локдауна. За первую неделю конкурса заявки (фото с тегами #HoldStill и #HoldStill2020) подали более 7000 человек, сейчас их порядка 12000. Поблагодарить людей за участие и представить первых фаворитов Кэтрин решила с помощью видео, также попросив Instagram-пользователей не останавливаться и присылать еще больше своих работ.

The Duchess of Cambridge has highlighted her favourite images of lockdown in a new video message urging people help create a ‘lasting illustration’ of how the country pulled together during the pandemic as part of #holdstill2020pic.twitter.com/pFwOpxLIBx

— Rebecca English (@RE_DailyMail) June 10, 2020

Ранее герцогиня поддерживала участников иным способом – лично оставляла комментарии под их снимками. Она делала это с официального аккаунта Кенсингтонского дворца, но подписывала их собственным именем – точнее, первой буквой, английской “С”. Например, снимок одного медицинского работника Кэтрин подписала:

Огромное спасибо за то, что поделились с нами своей историей, а также за ваш благородный труд в это непростое время!

Стоит отметить, что по условиям конкурса Hold Still все фотографии должны соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”. Опубликовать их можно вплоть до 18 июня. Наиболее тронувшие герцогиню Кембриджскую и представителей галереи снимки попадут в список из 100 победителей, для которых затем организуют виртуальную выставку под названием Hold Still. В конце же года, когда посещение музеев и галерей можно будет организовать без риска заразиться вирусом, эту экспозицию перенесут из онлайна в офлайн.

Кейт Миддлтон