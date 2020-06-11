 

Названы сроки завершения испытаний Ка-52 с дальнобойной крылатой ракетой

11.06.2020, 9:48, Новости дня

Модернизированный боевой вертолет Ка-52М, вооруженный новой дальнобойной крылатой ракетой «изделие 305», должен завершить государственные испытания к октябрю 2022 года, говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

«Участие в проведении государственных совместных испытаний (ГСИ) вертолетов Ка-52М в части проведенной модернизации. Доработка вертолетов по результатам ГСИ. Сроки исполнения: начало – 1 декабря 2020 года, окончание – 30 сентября 2022 года», – передает ТАСС текст документов.

В ходе модернизации Ка-52 получит новую дальнобойную крылатую ракету «изделие 305», которой ранее вооружили ударный вертолет Ми-28НМ. В материалах госзакупки указано, что новая машина получит блок сопряжения с этой ракетой, авиационное пусковое устройство для нее, командную радиолинию для применения изделия.

Кроме того, вертолет оснастят новыми круглосуточной прицельной системой, бортовыми средствами связи и обмена данными, системой управления огнем, спутниковой навигационной системой и другим.
Согласно материалам, первые два вертолета будут созданы до конца ноября этого года путем переоборудования и доработки существующих машин. Передача машин на летные испытания должна состоятся до 31 мая 2021 года.

Напомним, в феврале источник в ОПК сообщал, что новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км.



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