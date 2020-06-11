Экономист: Инфляция остается ниже самых оптимистичных прогнозов ЦБ

11.06.2020, 9:48, Новости дня

Уровень инфляции в РФ остается ниже самых оптимистичных прогнозов Центробанка, пик пройден, ажиотажный спрос на продукты «отыгран», а укрепление рубля должно позитивно сказаться на ценах в ближайшие месяцы, сообщил газете ВЗГЛЯД главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, комментируя данные Росстата об индексе потребительских цен.

«Несмотря на меры по смягчению денежно-кредитной политики, еженедельная инфляция в начале мая пошла вниз и оставалась на нуле. Текущий рост цен с начала года ниже, чем в 2019 году», – сообщил Табах, отметив, что в прошлом году влияние оказал фактор повышения НДС.

При этом экономист указал, что апокалиптические прогнозы двухмесячной давности не реализовались. «Всплеск спроса на продукты и лекарства, наблюдавшийся с марта, оказался кратковременным. Цены на продовольствие и лекарства либо стабильны, либо немного подешевели. Эта картина достаточно единообразна по регионам и товарным группам», – сообщил Табах.

Однако, по его словам, ограничения хозяйственной деятельности и доходов у существенной части граждан может привести и к дефляции, поэтому более активные меры по смягчению денежно-кредитной политики и расширению выплат населению и бизнесу не должны привести к росту инфляции за целевой уровень. «Вполне возможно, что удастся обойтись без выхода из 4% годовых к концу первого полугодия, даже при реализации активной политики поддержки доходов и спроса», – предположил экономист.

Он также отметил, что майская инфляция продолжает оставаться ниже уровня 2019 года и идет на спад. «Данные за начало июня также лучше предыдущих и даже прошлого года. Пик пройден, и инфляция остается ниже самых оптимистичных прогнозов ЦБ и аналитиков. Ажиотажный спрос «отыгран» практически по всем товарным группам, а укрепление рубля должно позитивно сказаться на ценах в ближайшие недели и месяцы, позволяя проводить более мягкую денежно-кредитную политику. Рост цен на отдельные товарные группы связан с размораживанием хозяйственной деятельности либо с сезонностью», – добавил эксперт.

Он также указал, что дефляция во втором квартале будет знаком избыточного падения спроса и деловой активности. «Но здесь поможет снятие карантинных мер и реализация накопленного спроса на услуги. Наиболее важные для граждан цены на продовольствие будут зависеть от урожая и вообще производства этого года», – сообщил Табах.

Он указал, что если не произойдет сильных природных катаклизмов, то следует ожидать низкую продовольственную инфляцию в течение года.

Ранее Росстат опубликовал информацию об индексе потребительских цен со 2 по 8 июня. Рост цен за прошедшую неделю составил 0%, а три недели ранее составлял 0,1%.