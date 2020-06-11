 

Теннис. Анна Калинская проиграла Лейле Фернандес на турнире в США

11.06.2020, 9:30, Новости дня

Российская теннисистка, 112-я ракетка мира Анна Калинская проиграла канадке Лейле Фернандес на выставочном турнире Exhibition MatchPlay 120 в США.

Матч, продолжавшийся два часа 29 минут, завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фернандес. Ранее 21-летняя россиянка уступила американке Шелби Роджерс (2:6, 0:6).

В марте из-за распространения инфекции COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры. Позже пауза в теннисе была продлена до 13 июля, а затем до 31 июля.



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