Автомобильный кинотеатр откроется в Уфе в начале июля

11.06.2020, 9:30, Новости дня

Автокинотеатр под открытым небом в Уфе планируется открыть в начале июля. Как уточнили в пресс-службе администрации города, сейчас монтажные работы ведутся в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури.

Как напоминает ГТРК "Башкортостан", об открытии кинотеатра накануне стало известно от заместителя главы администрации города Алины Сулеймановой. Одновременно в парке смогут находиться 54 автомобиля.

Для демонстрации фильмов монтируется большой экран последнего поколения. Звук будет передаваться через аудиосистемы автомобилей. На территории автокинотеатра появится фудкорт. Сейчас организаторы заняты подготовкой внешнего оформления и подбором репертуара.

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ГТРК "Башкортостан"