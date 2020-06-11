 

Зеленский объяснил, почему уволил Богдана с поста главы офиса президента

11.06.2020, 9:30, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский признался, что уволил Андрея Богдана с должности главы своего офиса после того, как увидел, что власть его «сильно меняет».

«Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности. Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью надо справиться, надо не меняться как человек. Надо оставаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи», – сказал Зеленский в «Украинской правде». 

Президент отметил, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти.

«Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо», – сказал он. 

По словам Зеленского, изначально он планировал назначить Богдана генпрокурором. 

«Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним из-за главы Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать, то, что он говорил, и он должен идти на генпрокурора. Я так считал», – сказал глава государства.

Сейчас, по словам президента, они не общаются с Богданом.

Ранее сообщалось, что Богдан заразился коронавирусом во время отдыха на французском курорте Куршевел. 

В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства.

До этого сообщалось, что США хотят избавиться от Богдана, «правой руки» Зеленского. 



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