 

Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году

11.06.2020, 9:30, Новости дня

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Документ предполагает, что все школьники получат аттестат без сдачи экзаменов.

«Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. … Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Там уточняется, что привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, предполагают в правительстве.

Мишустин также поручил министерству просвещения РФ и Рособрнадзору привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Сообщалось, что школьников при сдаче единого государственного экзамена могут рассадить за парты со стеклянными перегородками в целях создания «безопасной среды».



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