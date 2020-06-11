ФСБ изъяла 200 единиц оружия у подпольных оружейников по всей России

11.06.2020, 9:30, Новости дня

Почти 200 стволов и гранат изъяли у подпольных оружейников от Москвы до Дальнего Востока, в группировку входили почти 30 человек, информирует ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД РФ пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Изъято 166 единиц огнестрельного оружия, среди которого автоматы, винтовки и карабины, пистолеты и револьверы, а также 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ, 14 детонаторов различных модификаций, пять метров огнепроводного и детонирующего шнуров, более 8,5 тысяч патронов, свыше 170 основных частей оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), шесть приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.

«Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием», – добавляется в сообщении.

Напомним, в конце апреля от Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция ФСБ по задержанию подпольных оружейников, были изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки.