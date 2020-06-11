 

Орбакайте и Земцов приобрели шикарные апартаменты в Нью-Йорке

11.06.2020, 9:30, Разное

Согласно информации друзей Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, пара приобрела шикарные апартаменты в Нью-Йорке. Дочь Примадонны решила перебраться в американский мегаполис, так как там учится дочь Клава.
Как отмечает издание Teleprogramma, недвижимостью в Нью-Йорке Кристина Орбакайте обзавелась пару лет назад, но не рассказывала об этом. Кроме этого, у певицы и ее супруга Михаила Земцова есть еще одна квартира, расположенная в Майами. Однако ради дочери, которая учится в местной школе, пара переехала в Нью-Йорк.

Клава окончила первый класс и должна была поехать на лето к Алле Пугачевой в деревню Грязь. Планам звездного семейства помешала пандемия коронавируса, которая охватила весь мир. Возможно, в скором времени Клава все-таки увидится со своей бабушкой, так как ограничения между государствами начали постепенно снимать. Дочь Кристины Орбакайте мечтает поехать в Россию, чтобы проводить время и играть с близнецами Лизой и Гарри Галкиными. Дети очень дружны и не отходят друг от друга во время каникул.

Алла Пугачева неоднократно говорила о том, что относится к Клавдии с особой теплотой. По словам Примадонны, ее собственная коллекция бриллиантов станет приданным для любимой внучки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Пока дети голодают: хвастающаяся черной икрой Кудрявцева довела до бешенства

17.04 / Анастасия Волочкова рассказала о самом сказочном и трогательном подарке от поклонника

27.04 / Мнение: Цхинвал переименуют в Сталинир

04.05 / Расширен перечень орфанных заболеваний

06.06 / Фитнес-эксперт Алина Насырова рассказала о способах избавиться от целлюлита

16.05 / “Белая горячка”: мужу Собчак поставили неутешительный диагноз

09.05 / Илон Маск считает коронавирус тренировкой перед более опасной эпидемией

02.06 / Беременная Катя Жужа сыграет с мужем свадьбу в третий раз

22.04 / Личное: Старая манипуляторша

06.05 / Мнение: Три фактора (что нас ждет после карантина)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска