Орбакайте и Земцов приобрели шикарные апартаменты в Нью-Йорке

11.06.2020, 9:30, Разное

Согласно информации друзей Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, пара приобрела шикарные апартаменты в Нью-Йорке. Дочь Примадонны решила перебраться в американский мегаполис, так как там учится дочь Клава.

Как отмечает издание Teleprogramma, недвижимостью в Нью-Йорке Кристина Орбакайте обзавелась пару лет назад, но не рассказывала об этом. Кроме этого, у певицы и ее супруга Михаила Земцова есть еще одна квартира, расположенная в Майами. Однако ради дочери, которая учится в местной школе, пара переехала в Нью-Йорк.

Клава окончила первый класс и должна была поехать на лето к Алле Пугачевой в деревню Грязь. Планам звездного семейства помешала пандемия коронавируса, которая охватила весь мир. Возможно, в скором времени Клава все-таки увидится со своей бабушкой, так как ограничения между государствами начали постепенно снимать. Дочь Кристины Орбакайте мечтает поехать в Россию, чтобы проводить время и играть с близнецами Лизой и Гарри Галкиными. Дети очень дружны и не отходят друг от друга во время каникул.

Алла Пугачева неоднократно говорила о том, что относится к Клавдии с особой теплотой. По словам Примадонны, ее собственная коллекция бриллиантов станет приданным для любимой внучки.