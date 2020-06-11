Ученые раскрыли тайну исходящих из недр Антарктиды загадочных радиосигналов

11.06.2020, 9:23, Разное

Ученые объяснили происхождение таинственных радиосигналов, зарегистрированных в Антарктиде. Американский физик Ян Шумейкер и его коллеги считают, что аномалия возникает в процессе отражения космических лучей от плотного слоя слежавшегося снега.

Впервые таинственные радиосигналы были зарегистрированы при помощи антенны ANITA, с помощью которой велось изучение материка. Ученые надеялись зафиксировать нейтрино или космические лучи сверхвысоких энергий, но вместо этого получили сигнал, исходящий из недр Антарктиды. Многие уфологи тогда посчитали, что его источником является объект, оставленный под материком инопланетянами в целях изучения Земли.

Однако физики скептически отнеслись к такому предположению. Они считают, что эти радиосигналы пришли из космоса, а аномалия возникает из-за их взаимодействия с фирном — слежавшимся снегом, от которого они отразились. Эти лучи и зарегистрировала антенна ANITA.