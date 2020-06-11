 

Археологи обнаружили в Китае старейшее произведение искусства Восточной Азии

11.06.2020, 9:23, Разное

Археологи обнаружили в Китае старейшее произведение искусства Восточной Азии. Его возраст составляет более тринадцати тысяч лет.
Археологи нашли на территории Китая миниатюрную статуэтку, которую позже специалисты оценили, как самое древнее произведение искусства в Восточной Азии. Более детальное описание находки есть в научном журнале PLOS ONE. Известно, что она обладает небольшими размерами и стоит на постаменте. Статуэтка была сделана из прижжённой кости, и представляет собой птицу. Стоить отметить, что данное изделие обнаружили в районе проведения раскопок в Линцзин в провинции Хэнань.

До этого самыми старыми статуэтками, обнаруженными на территории Китая, археологи считали фигурки в виде животных, возрастом около пяти тысяч лет. Для их изготовления использовался нефрит и талькохлорит. Об этом информирует Inforeactor.ru.



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