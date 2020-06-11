Адвокат Мамаева отреагировал на сравнения дела футболиста с ситуацией вокруг Ефремова
11.06.2020, 9:16, Новости дня
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал сравнения дела футболиста с ситуацией актера Михаила Ефремова.
Бушманов указал, что это разные категории уголовных дел, передает «Чемпионат.com».
«Каждое дело индивидуально. Излишняя шумиха по резонансным уголовным делам всегда отрицательно сказывается на ходе судопроизводства и на судьбе привлекаемого к уголовной ответственности», – считает он.
Адвокат добавил, что, на его взгляд, следствие не справилось с расследованием дела Мамаева. По его мнению, нижестоящие суды вынесли необоснованные приговоры.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из этой истории.
В понедельник актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб.
Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.
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