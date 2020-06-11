Собчак обвинила протестующих в разрушении базового принципа США

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11.06.2020, 9:16, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что проходящие в Соединенных Штатах акции протеста являются «разрушением базового принципа той Америки», которую она любила.

«Мою любимую Америку громят! И это я не пропагандистских каналов насмотрелась, это мне пишут мои друзья, которые нанимают охрану и в ужасе сбегают из Нью-Йорка. И они не *** (аналог слова воровали – прим. ВЗГЛЯД) нефть и не сидели в Газпроме. Они *** (работали) всю жизнь, чтобы жить … напротив дорогих магазинов. Заработали и заслужили. А теперь толпа мародеров с левыми лозунгами просто говорит, что их борьба важнее, чем частная собственность. Это разрушение базового принципа той Америки, которую я любила», – пишет Собчак в Telegram.

Ранее Собчак опубликовала видео «в поддержку» американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах из-за чего американский лидер Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США избежали революции. 



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