 

Россия решила изготовить ракеты для обанкротившейся OneWeb

11.06.2020, 9:16, Новости дня

Изготовление ракет «Союз» и разгонных блоков «Фрегат» для запуска спутников компании OneWeb завершится к концу года, рассказал гендиректор «Главкосмоса» (предприятие «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов.

«Подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся материально-техническая часть до конца текущего года должна была быть произведена», – передает РИА «Новости» слова Лоскутова.

В случае, если OneWeb не сможет найти покупателя и российские ракеты останутся невостребованными, европейская компания Arianespace, через которую были заказаны ракеты, придется искать под них новую нагрузку.

«В лучшем случае OneWeb получит второе дыхание, возможно, с участием новых инвесторов. Как бы то ни было, мы надеемся на финансовое оздоровление OneWeb, и, разумеется, были бы заинтересованы продолжить работу в рамках этого комплексного и значимого международного проекта», – добавил Лоскутов.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb.

Напомним, в конце марта OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк в США.

OneWeb не смогла договориться с японским Softbank об инвестициях на 2 млрд долларов. Одна из причин провала переговоров – проблемы мировой экономики в связи с распространением коронавируса.



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