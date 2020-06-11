Гарвардские учёные выяснили, что в Ухани «что-то происходило» ещё в начале осени

11.06.2020, 9:15, Новости дня

Судя по спутниковым снимкам, с августа на парковках в уханьских больницах машин стало значительно больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в этот период в интернете жители города стали чаще искать такие характерные для COVID-19 симптомы, как кашель и диарея. По мнению экспертов Гарвардского университета, из этого можно заключить, что болезнь появилась в Китае раньше, чем сообщалось, отмечает Business Insider.



Reuters

Мир практически ничего и не слышал о «загадочном коронавирусе» в Китае до января. Однако жители Ухани, ставшей первым очагом пандемии, начали вести себя так, будто в городе свирепствует респираторный вирус, задолго до этого, пишет Business Insider.

Как указано в опубликованном в понедельник 9 июня исследовании Гарвардского университета, ещё в августе 2019 года уханьцы в большом количестве стали обращаться в городские больницы и чаще искать в интернете информацию о симптомах, схожих с теми, что вызывает коронавирус.

Изучив спутниковые снимки парковок у шести крупных больниц Ухани, специалисты обнаружили, что в период с сентября по октябрь 2019 года машин существенно прибавилось. В некоторых случаях загруженность была на 90% больше по сравнению с 2018 годом.

В то же время в китайское поисковой службе Baidu по городу зарегистрирован рост среди таких запросов, как «кашель» и «диарея». Как отмечает Business Insider, хотя первый симптом типичен для многих вирусов в осеннее время, второй из всех респираторных заболеваний наблюдается только у некоторых пациентов, больных COVID-19 — даже прежде, чем начинается жар.

«Что-то происходило в октябре. Определённый уровень социального потрясения был явно раньше, чем было принято считать началом коронавирусной пандемии», — прокомментировал эпидемиолог доктор Джон Браунстейн, возглавлявший исследование.

Издание напоминает, что эксперты долгое время считали, что пандемия началась в Ухани в декабре. Однако сейчас обнаруживается всё больше признаков того, что вирус появился раньше и стал распространяться по миру куда быстрее, чем все думали.

Впрочем, другие специалисты по инфекционным заболеваниям призывают не делать поспешных выводов и подчёркивают, что результаты нового исследования ещё не говорят о том, что коронавирус был в Ухани уже в начале осени. Так, эксперт Центра здравоохранения Джона Хопкинса (Johns Hopkins Center for Health Security) доктор Амеш Адалья отметил: «Не уверен, что всё началось в августе. Но ясно, что вирус стал распространяться раньше, чем считали, и раньше того, как о нём было доложено Всемирной организации здравоохранения в декабре».

По мнению руководителя программы вирусологии Эдинбургского университета Пола Дигарда, использование данных поисковых сервисов и спутниковых изображений для отслеживания новых вспышек заболеваний по поведению людей — «интересная и в какой-то мере обоснованная идея». Но по его словам, исследование было бы более показательным, если бы включало для сравнения данные по прочим китайским городам. Иначе, будучи сконцентрированной именно на первом очаге пандемии, работа навязывает взаимосвязь.