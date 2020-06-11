Американский авианосец вернулся в порт после поломки авиакатапульты

11.06.2020, 9:15, Новости дня

Проходящий испытания авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся в порт после отказа системы электропитания, пишет RealClearDefense. Как пишет издание, из-за поломки не работали электромагнитные катапульты, предназначенные для пуска самолётов: в результате, авианосец не мог запускать самолёты в течение 5 дней.



Reuters

В минувшее воскресенье новейший авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся в порт после морских испытаний, давших «смешанные результаты», пишет RealClearDefense.

2-го июня команда обнаружила неисправность в системе электропитания, соединяющей корабельные турбины с электромагнитными катапультами, предназначенными для пуска самолётов с палубы. В результате, авианосец в течение 5 дней не мог осуществлять запуск самолётов, пишет издание. Отмечается, что на данный момент авианосец проходит тесты и испытательный срок, общая длительность которых составит 18 месяцев.

«Изначальная причина неисправности по-прежнему выясняется. Неисправность системы электропитания появилась после ручной перезагрузки системы», — приводит RealClearDefense слова пресс-секретаря ВМС США Дэнни Эрнандес.

В официальном заявлении «Джеральда Форда» говорится, что после нескольких дней ремонтных работ, экипаж авианосца сумел перезапустить систему и обеспечить безопасный старт для самолётов.

Как отмечает издание, капитан «Джеральда Форда» Дж. Дж. Каммингс ещё до выявления неполадки заявлял о том, что экипажи корабля и самолётов намерены испытать пусковые системы на пределе, чтобы выяснить возможные пути для улучшения. Как пишет RealClearDefense, после завершения полуторагодовых тестов, «Джеральду Форду» предстоят интенсивные испытания: ожидается, что он поступит в ВМС либо в 2023, либо в 2024 году.