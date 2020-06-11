 

Американский авианосец вернулся в порт после поломки авиакатапульты

11.06.2020, 9:15, Новости дня

Проходящий испытания авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся в порт после отказа системы электропитания, пишет RealClearDefense. Как пишет издание, из-за поломки не работали электромагнитные катапульты, предназначенные для пуска самолётов: в результате, авианосец не мог запускать самолёты в течение 5 дней.


Reuters

В минувшее воскресенье новейший авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся в порт после морских испытаний, давших «смешанные результаты», пишет RealClearDefense.

2-го июня команда обнаружила неисправность в системе электропитания, соединяющей корабельные турбины с электромагнитными катапультами, предназначенными для пуска самолётов с палубы. В результате, авианосец в течение 5 дней не мог осуществлять запуск самолётов, пишет издание. Отмечается, что на данный момент авианосец проходит тесты и испытательный срок, общая длительность которых составит 18 месяцев.

«Изначальная причина неисправности по-прежнему выясняется. Неисправность системы электропитания появилась после ручной перезагрузки системы», — приводит RealClearDefense слова пресс-секретаря ВМС США Дэнни Эрнандес.

В официальном заявлении «Джеральда Форда» говорится, что после нескольких дней ремонтных работ, экипаж авианосца сумел перезапустить систему и обеспечить безопасный старт для самолётов.

Как отмечает издание, капитан «Джеральда Форда» Дж. Дж. Каммингс ещё до выявления неполадки заявлял о том, что экипажи корабля и самолётов намерены испытать пусковые системы на пределе, чтобы выяснить возможные пути для улучшения. Как пишет RealClearDefense, после завершения полуторагодовых тестов, «Джеральду Форду» предстоят интенсивные испытания: ожидается, что он поступит в ВМС либо в 2023, либо в 2024 году. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В РКБ Татарстана открылся новый блок интенсивной терапии

06.05 / В пяти больницах Украины начнут испытывать эффективность препарата от COVID-19

14.04 / Суд отложил заседание по избранию меры пресечения Черновол на неопределенное время

08.06 / Путин подписал закон о единой базе данных россиян

06.05 / В Китае обнаружили крупное месторождение природного газа

22.05 / Израильский инфекционист Кацман: Количество случаев заражения от каждого больного коронавирусом зимой в два раза больше, чем летом

23.05 / Эксперт: На севере РФ Архангельск исторически был экономическим и культурным центром

10.05 / Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

22.04 / Цена барреля нефти Brent впервые с 1999 года упала ниже 16 долларов

11.04 / МИД назвал страну, которая первой разместит оружие в космосе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска