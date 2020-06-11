Новый антирекорд. В Украине за сутки подтвердили 689 новых случаев COVID-19
11.06.2020, 9:10, Новости дня
За сутки в Украине зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Это самый высокий показатель за последнее время. 10 июня суточный прирост новых случаев составил 525. До этого рекордный показатель был зафиксирован 3 июня – 588.
За указанный период умер 21 человек, выздоровели 372.
Так, за весь период пандемии в Украине заболели уже 29 070 человек, из них умерло 854, выздоровел 13 141 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:
Винницкая область – 1236;
Волынская область – 1266;
Днепропетровская область – 981;
Донецкая область – 269;
Житомирская область – 992;
Закарпатская область – 1471;
Запорожская область – 510;
Ивано-Франковская область – 1649;
Киев – 3671;
Киевская область – 1919;
Кировоградская область – 563;
Луганская область – 54;
Львовская область – 2414;
Николаевская область – 311;
Одесская область – 1045;
Полтавская область – 276;
Ровенская область – 2175;
Сумская область – 203;
Тернопольская область – 1349;
Харьковская область – 1374;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 523;
Черкасская область – 506;
Черновицкая область – 3793;
Черниговская область – 341.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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