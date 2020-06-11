 

В Крыму оценили совет Климкина «отобрать» полуостров

11.06.2020, 9:05, Новости дня

«Глупые советы» экс-главы МИД Украины Павла Климкина силой «отобрать» Крым дискредитируют украинскую власть и демонстрируют оторванность от реального положения вещей, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорее Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину», – сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют украинскую власть.

«Мы ценим юмор, но не до такой степени. Пора Украине научиться осуществлять политику в интересах своего народа, а не под внешним управлением», – отметил Гемпель.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что РФ «станет стыдно» за Крым. «Крым можно только отобрать», – сообщил Климкин, 

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.



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