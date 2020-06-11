 

Скончался водитель фургона…

11.06.2020, 9:05, Разное

…пострадавший в ДТП с участием Ефремова.

Водитель фургона, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в медучреждении.

По данным ТАСС, гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью, и врачам не удалось спасти его. Ранее собеседники агентства говорили, что у 57-летнего пострадавшего диагностировали открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. По словам источников, Ефремова уже отпустили под подписку о невыезде.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Джип, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Сотрудники полиции выяснили, что актер в момент ДТП был пьян.

После аварии против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 264 УК). РИА Новости и ТАСС сообщают, что после смерти пострадавшего дело могут переквалифицировать на более тяжкую часть статьи УК, предполагающую в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.

ОБНОВЛЕНИЕ

9:48 Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Мнение: Знакомства

21.05 / Онлайн-спектакль, игры со звездами и большая вечеринка: Юлия Пересильд приглашает на день рождения фонда “Галчонок”

12.05 / Мнение: Корона-гонка

20.04 / Мнение: Медицинский ресурс

02.05 / Мнение: Письмо: “Девочка без крючка, с одними массажами”

05.06 / Раскрыта связь Кокшенова с Бабкиной

22.05 / Под Омском двое подростков до смерти забили собаку палкой

10.04 / Танцы на балконах: Гудков снял оригинальный клип на главный хит лета-2020

26.05 / Британские ученые создали ингалятор для борьбы с коронавирусом

07.05 / Мнение: Москва не скоро вернется к нормальной жизни без ограничений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска