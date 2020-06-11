 

В деле о катастрофе MH17 появился секретный свидетель

11.06.2020, 8:55, Разное

Во время предварительных слушаний в Гааге по делу о катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, сторона обвинения заявила о наличии секретного свидетеля. Человек, проходящий в деле как X48, видел запуск ракеты комплексом “Бук”, передает URA.ru. С его слов, запуск был произведен из района возле блокпоста ДНР. Судья признал эти показания надежными, но отметил, что они требуют пояснений.

Напомним, что 17 июля 2014 года Boeing 777 рейса MH17 потерпел крушение в небе над Донбассом. В первые часы после трагедии страны Запада обвинили в произошедшем Россию и заявили, что располагают доказательствами. Спустя шесть лет они так и не были обнародованы.



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