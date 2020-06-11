В любимом баре устроившего пьяное ДТП Ефремова “замели” следы

11.06.2020, 8:55, Разное

Из-за ситуации с распространением коронавируса паб должен был быть закрыт, однако, по имеющимся в Сети данным, артист якобы посещал его и во время карантина. 10 июня в заведении проводились следственные действия.

Оказалось, что из бара пропали записи с камер видеонаблюдения. Возможно, что таким образом сотрудники заведения “заметают” следы. Руководство не сделало копии, а “сервер посмотреть сотрудники полиции не могут”.

Камеры на улицах зафиксировали, что в день ДТП Михаил Ефремов дважды оставлял свой автомобиль около бара. Актер якобы был в заведении 5 и 6 мая.

Напомним,

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве на Садовом кольце. Он на своем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с “Ладой”, водитель которой скончался на следующий день.

Как писали “Дни.ру”, Михаил Ефремов был пьян. Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.