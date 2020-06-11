Кудрин раскрыл детали плана восстановления российской экономики

11.06.2020, 8:53, Новости дня

Национальный план восстановления российской экономики включает в себя новые меры поддержки объемом примерно 430 млрд рублей, из них 133 млрд рублей заложены на текущий год и 300 млрд рублей – на 2021 год, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По данным правительства, национальный план стоит 5 трлн рублей, включая меры, уже объявленные в трех пакетах. На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры – около 300 млрд рублей», – отметил Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, нацплан добавил примерно 430 млрд рублей поддержки на два года. «Сейчас было бы трудно написать какой-то детальный, подробный план. Считаю, что он должен предусматривать более сильные изменения в экономике, потому что 2021 год нужно использовать для изменения структуры федерального бюджета, существенной поддержки малого и среднего бизнеса, снижения регуляторной нагрузки на предприятия. Думаю, что мы увидим это больше в уточнении нацпроектов», – добавил Кудрин.

Он также сообщил, что правительство представит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Кудрин предположил, что в обновленном варианте нацпроектов «будет больше смелых системных структурных мер».

По его словам, правительство пересмотрит цели и меры нацпроектов. «В правительстве считают, что появилось много новых вызовов, на которые нужно среагировать. Там появятся новые компоненты, могут появиться новые проекты, а часть старых мероприятий будет сокращена», – добавил Кудрин.

В то же время глава Счетной палаты выразил мнение, что господдержка россиян в острую фазу кризиса могла бы быть более широкой. «В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более широкой выдачи денег», – сказал Кудрин, добавив, что, по его мнению, подобные меры необходимы только на короткий срок в три-четыре месяца, после которого можно вернуться к традиционным методам поддержки.

При этом глава Счетной палаты отметил, что наиболее эффективной является адресная помощь, а при расширении получателей мер поддержки выплаты снижаются, но в период кризиса такие меры трудно выполнить. «Эффективнее, чтобы поддержка оказывалась тому, кто в ней больше нуждается, тогда и выплаты будут больше. А если распространить помощь на всех, то в силу ограниченности ресурсов выплаты станут меньше. Поэтому, конечно, мне бы хотелось идти по схеме адресной поддержки. Но в период кризиса это трудновыполнимо», – сказал он.

Кудрин добавил, что в будущем оказывать адресную помощь будет проще, когда заработает единый федеральный информационный регистр, где в одном месте соберут информацию из разных ведомств. Внедрение такой системы, по его словам, позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты.

«Не придется обивать пороги разных органов власти. Кроме того, это позволит бороться с мошенниками, которые, например, незаконно получают субсидии», – отметил глава Счетной палаты, указав, что система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать.

Кроме того, Кудрин заявил, что меры поддержки бизнеса должны были бы охватить более широкий круг предприятий. «Надо изменить критерии оказания помощи. Надо применять более широкие меры и более гибкие подходы», – сказал он, отметив, что чем меньший объем поддержки будет оказан, тем больше предприятий пострадает, и тем медленнее будет выход из кризиса.

По его словам, можно поднять планку выручки, необходимую для получения поддержки, с 2 млрд до 15 млрд рублей. «Поддержку должны получить не только компании МСП из пострадавших отраслей по известному списку и с объемом выручки до 2 млрд рублей, вполне можно поднять эту планку и до 5 млрд, или даже 15 млрд (рублей)», – подчеркнул он.

Кудрин отметил, что для расширения получателей мер поддержки следует принимать во внимание финансовое состояние предприятия вне зависимости от того, относится ли оно к отрасли, находящейся в списке пострадавших от пандемии коронавируса. «Оказывать поддержку не на основе отраслевой принадлежности по ОКВЭД, а по фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положения. Если у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», – сказал глава Счетной палаты.

В конце мая Кудрин заявил, что распространение коронавируса внесло коррективы в исполнение объявленных президентом нацпроектов и достижение национальных целей, эти приоритеты следует пересмотреть и сосредоточиться на четырех главных из них.