В американском Сент-Поле демонстранты-индейцы свалили статую Колумба

11.06.2020, 8:53, Новости дня

Участники протестов в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.

В числе протестующих были представители организаций, выступающих в защиту прав американских коренных народов. Статую мореплавателя, которая была установлена на площади у здания, где заседает законодательное собрание Миннесоты, обмотали веревками и свалили с пьедестала. Как видно на опубликованной записи, сотрудники полиции не пытались помешать демонстрантам, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, поддерживающий Демократическую партию, признал, что многие жители штата считают неоднозначной ту роль, которую сыграл Колумб. Вместе с тем Уолз призвал тех, кто добивается демонтажа статуй мореплавателя, следовать установленным законом процедурам.

В последние несколько лет в США продолжаются споры о роли Колумба в истории. Многие общественные организации заостряют внимание на том, что из-за действий мореплавателя в конечном счете пострадали коренные американские народы.

Напомним, в среду протестующие в Ричмонде утопили в озере памятник Колумбу.