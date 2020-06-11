 

В американском Сент-Поле демонстранты-индейцы свалили статую Колумба

11.06.2020, 8:53, Новости дня

Участники протестов в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.

В числе протестующих были представители организаций, выступающих в защиту прав американских коренных народов. Статую мореплавателя, которая была установлена на площади у здания, где заседает законодательное собрание Миннесоты, обмотали веревками и свалили с пьедестала. Как видно на опубликованной записи, сотрудники полиции не пытались помешать демонстрантам, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, поддерживающий Демократическую партию, признал, что многие жители штата считают неоднозначной ту роль, которую сыграл Колумб. Вместе с тем Уолз призвал тех, кто добивается демонтажа статуй мореплавателя, следовать установленным законом процедурам.

В последние несколько лет в США продолжаются споры о роли Колумба в истории. Многие общественные организации заостряют внимание на том, что из-за действий мореплавателя в конечном счете пострадали коренные американские народы.

Напомним, в среду протестующие в Ричмонде утопили в озере памятник Колумбу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Глава НАСА заранее допустил отмену старта Crew Dragon

20.04 / Трамп – об устойчивом прогрессе Америки в борьбе с коронавирусом

24.04 / Омбудсмен Украины по защите госязыка уволилась после полугода работы без зарплаты

21.05 / США поздравили кубинцев с Днем независимости

06.06 / В Харькове арестовали пятерых поселенцев Слобожанской Сечи, один из них порезал руку в зале суда

23.04 / Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

22.05 / Тюлени против рыбаков. Как вернуть корюшку в Ладожское озеро

05.06 / Москвичей предупредили о «дачных» пробках

01.06 / Экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

08.06 / Блогер высмеял «примитивный популизм» Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска