 

Нефть подешевела на опасениях за восстановление спроса

11.06.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,71% – до 40,61 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 3,18% – до 38,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,7 млн баррелей и составили 538,065 млн баррелей, обновив таким образом достигнутый в марте 2017 года исторический рекорд.



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