В больницы РФ начались поставки «Авифавира» для лечения COVID-19

11.06.2020, 8:48, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы, говорится в их совместном сообщении.

«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год», – передает РИА «Новости» текст сообщения.

«Авифавир» маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак».

«Авифавир» на базе «Фавипиравира» – один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса.

Напомним, 5 июня гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным в РФ в рамках ОМС.