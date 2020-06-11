 

Олимпийская чемпионка из РФ назвала «беспределом» протесты в США

11.06.2020, 8:30, Новости дня

Олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова отреагировала на массовые беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, назвав происходящее «беспределом».

Севастьянова написала в Instagram, что протесты переросли в «абсолютный хаос и беспредел», во время которых люди не отстаивали права, а громили культурное достояние и грабили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Karolina (@karolisha.s) 10 Июн 2020 в 11:05 PDT

«К чему это я, а к тому, что вместо того, чтобы пытаться сейчас переписывать историю, агитировать людей на беспредел и подогревать ярость, надо было просто все решить по закону и двигаться дальше!», – подчеркнула она.

Спортсменка добавила, что происходящее в США для нее «дико и непонятно». Кроме того, она поставила под сомнение высказывания о притеснениях афроамериканцев, указав на наличие среди них большого количества влиятельных и известных личностей.

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.

Американский лидер Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать национальную гвардию. В ряде городов США, в том числе в столице, был введен комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США избежали революции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / ООН приняла резолюцию о доступе к вакцинам против COVID-19, среди соавторов – Украина

06.06 / Более 86% украинцев отказались бы переехать в Россию, даже если бы им дали российское гражданство – опрос

16.04 / Трамп: Соединенные Штаты преодолели пик заболеваемости коронавирусом

11.05 / Поэтапно и осторожно — Европа выходит из карантина

27.04 / Гетманцев об увольнении Верланова: Это решение Марченко. Теперь с него мы будем спрашивать о показателях поступлений

11.04 / Минск отказался закупать у РФ тесты на коронавирус

28.05 / В Москве коронавирус унес жизни еще 71 заболевшего

15.05 / В Татарстане сотрудникам “Газпрома” удержали часть зарплаты. Так им предложили помочь пострадавшим от коронавируса

20.05 / Рада отложила рассмотрение спорного законопроекта о двойном гражданстве

08.05 / Экономика: Крыму грозят крахом курортного сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска