Кудрин заявил о «существенном недофинансировании» здравоохранения в России

11.06.2020, 8:30, Новости дня

Отечественное здравоохранение недополучает финансирование и требует серьезной перестройки и реформирования, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры», – сказал Кудрин, передает ТАСС.

Он отметил, что проблема заключается не только в недофинансировании, но и в том, что во многих регионах медицина не отвечает современным требованиям. По мнению Кудрина, следует больше внимания уделять диагностике, телемедицине и первичному звену здравоохранения. «Требуется совершенно новая система управления медициной», – подчеркнул глава Счетной палаты.

Говоря о возможном наступлении второй волны эпидемии коронавируса, Кудрин отметил, что в этом случае российской экономике потребуются 1-2 трлн рублей.

«Это позиция и правительства, и президента – Фонд национального благосостояния пока не трогать. Я предполагаю, это попытка растянуть ФНБ на три года, а также сохранить ресурс для второй волны пандемии, если она будет. Если зимой будет вторая волна, то 1 или 2 трлн точно потребуются. Но я считаю, что в ФНБ оставалось бы достаточно денег, чтобы растянуть их еще на год, даже если будет вторая волна», – сказал Кудрин, комментируя заявление Минфина о том, что о пересмотре бюджетного правила сейчас речь не идет.

По его мнению, нынешний кризис настолько острый, что власти могли бы привлечь для поддержки экономики еще 2-3 трлн рублей, уточнив бюджетное правило и заняв на рынках. «Я считаю, что можно было бы дать дополнительную поддержку от 2 до 3 трлн рублей. Могли, учитывая беспрецедентность кризиса, уточнить бюджетное правило и там взять 1,5-2 трлн рублей, а также еще заимствовать на рынках», – сказал Кудрин.

«Мы сейчас проходим пик, находимся в центре «идеального шторма», потом будет проще и легче. Поэтому сейчас я бы добавил еще меры поддержки среднему и малому бизнесу», – отметил он.

Ранее Кудрин заявил, что национальный план восстановления российской экономики включает в себя новые меры поддержки объемом примерно 430 млрд рублей, из них 133 млрд рублей заложены на текущий год и 300 млрд рублей – на 2021 год.

В конце мая глава Счетной палаты говорил, что распространение коронавируса внесло коррективы в исполнение объявленных президентом нацпроектов и достижение национальных целей, эти приоритеты следует пересмотреть и сосредоточиться на четырех главных из них.