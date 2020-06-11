 

Украинских младенцев в вышиванках вручили иностранцам

11.06.2020, 8:30, Новости дня

Супружеские пары из Аргентины прилетели на Украину забрать детей, которые были рождены от суррогатных матерей на Украине. Младенцев по такому случаю нарядили в вышиванки.

Торжественная церемония прошла в отеле «Венеция» в Киеве, информирует портал hromadske.ua.

Украинский МИД дал разрешение на въезд в страну шестерым супружеским парам. Они прошли обязательную обсервацию и сдали тест на коронавирус.

Работники центра суррогатного материнства, перед тем как вручить иностранцам младенцев, надели на них традиционные рубашки с узором – вышиванки.

Мать одного из детей заявила, что Аргентина закрыла свои границы до сентября, поэтому они не понимают, как жить в чужой стране несколько месяцев с младенцем на руках.

Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что ситуация с десятками младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев и «застрявших» в Киеве из-за карантина, требует немедленного вмешательства властей. 

Напомним, в апреле в прокуратуре Киева сообщили, что руководители одной из клиник украинской столицы организовали преступную схему по продаже новорожденных детей в Китай.



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