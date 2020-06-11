Определена вероятность создания эффективной вакцины от коронавируса

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11.06.2020, 8:30, Разное

Американские исследователи высоко оценили вероятность создания эффективной вакцины от коронавируса, поскольку SARS-CoV-2 слишком медленно эволюционирует. Об этом заявили сотрудники Университета Джонса Хопкинса, проводившие исследование вируса.
Впервые SARS-CoV-2 появился в 2019 году, с тех пор в нем произошло немного генетических изменений, что способствует разработке вакцин и лекарств. Эксперты отмечают, что инфекционные агенты, быстро образующие новые штаммы, гораздо сложнее поддаются лечению. Однако коронавирус мутирует медленно, что дает медикам ряд преимуществ.

Сейчас специалисты занимаются изучением S-белка, находящегося на поверхности SARS-CoV-2. Именно с его помощью корнавирус проникает в клетку хозяина. Ученые называют вероятной «мишенью» высокоспецифичные участки, используя которые коронавирус начинает взаимодействовать с рецепторами на поверхности клетки. Медики полагают, что если получится воздействовать на эти участки, то удастся предотвратить проникновение коронавируса в организм человека.



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