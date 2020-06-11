“Схемы”: Виктор Медведчук оказался совладельцем телеканалов “1+1” и “2+2”

11.06.2020, 8:27, Новости дня

Председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”, говорится в расследовании проекта “Схемы”.

Согласно информации, которую указал Медведчук в своей декларации, его жена Оксана Марченко – конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в своей собственности 24,66% в ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”, сказано в сообщении о структуре собственности на сайте канала “1+1” по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

На сайте канала также указано, что другой крупный совладелец “1+1” – олигарх Игорь Коломойский.

Также кипрская фирма из декларации Медведчука фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы – “2+2” (ООО “Гравис-Кино”). Она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта.

Однако, как и в случае с “1+1”, на официальном сайте телеканала “2+2” указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

Игорь Коломойский в комментарии “Схемам” заявил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре “Студии 1+1” для него новость.

“Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?” – сказал бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: “А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно или некомфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку, как я могу на это повлиять? Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении – это уже другой вопрос”, – сказал Коломойский.

Летом 2018-го “Схемы” установили связь менеджмента телеканала “112 Украина” с Виктором Медведчуком. Впоследствии окружение политика стало контролировать группу из трех телеканалов: “112 Украина”, NewsOne и ZIK.